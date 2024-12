El conductor del bus accidentat ja està declarant

Andorra la VellaEl conductor de l'autobús accidentat aquest diumenge a Portè i Pimorent ja es troba prestant declaració dels fets davant la justícia francesa. Tal com informa RTVA, ha abandonat temporalment el centre hospitalari on es troba ingressat per fer-ho.

Encara no ha transcendit l'explicació de l'home, del que únicament se sap que és també l'administrador de l'empresa. Cal recordar que la majoria dels testimonis apunten a una fallada dels frens.

Actualment, encara estan ingressades una dotzena de persones al país veí, i algunes esperen rebre l'alta ja aquest dimarts.