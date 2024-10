Un conductor de camió, enxampat drogat dos cops en nou mesos

Andorra la VellaEl conductor d’un camió de gran tonatge, superior als 3.500 quilograms, va ser arrestat en donar positiu en un control de drogues. Va ser condemnat a dos mesos d’arrest nocturn. I la pena era condicional sempre que no tornés a delinquir en dos anys.

Nou mesos després, l’home va tornar a donar positiu per conduir sota l’efecte de les drogues. En aquest cas l’acusació era doble perquè havia crebantat la prohibició de tornar a delinquir.

L’home al·legava que ja està complint una pena de tres mesos de presó en règim de semillibertat amb molt sacrifici per la seva part, que va fer dos consums puntuals de marihuana i està seguint un tractament a la Unitat de Conductes Addictives (UCA). I que té dues feines i que si el condemnen a més de nou dies d’arrest nocturn a la presó perdrà una de les feines que és de nit.

Decisió del Tribunal Superior Penal

El Tribunal Superior Penal va confirmar la pena d’un mes d’arrest nocturn al centre penitenciari, en un mòdul separat. La sentència indica que “delinquir durant el període de suspensió i fer–ho vuit mesos després de la condemna, evidencia que la pena imposada no ha tingut l’efecte esperat d’evitar la comissió de nous fets delictius. A més, en tractar–se del mateix delicte i d’un altre de crebantament de la prohibició de conduir, revela una tendència a cometre aquest tipus de delicte i un menyspreu al compliment de les resolucions judicials”.

El Tribunal indica que “la pena ha de tenir l’entitat suficient per a que el recurrent prengui consciència”. I afegeix que és l’acusat qui ha de “trobar solucions alternatives a l’extinció de la relació laboral, com demanar vacances anticipades o una reducció temporal de la jornada laboral per poder mantenir la feina”. Recordant que com l’empresa està contenta amb el treballador és factible que el mantinguin, tot i que durant uns dies no pugui anar-hi.