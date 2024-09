El conductor del Lamborghini estimbat no ha estat detingut

Andorra la VellaUn Lamborghini es va estimbar divendres al vespre a la carretera de Pal. El conductor va perdre el control del vehicle i va acabar xocant contra les tanques protectores de la via sense que, aparentment, hi hagués cap altre vehicle implicat. El cotxe va acabar amb danys importants i el conductor va patir ferides lleus.

El Servei de Policia ha informat que el conductor no va ser finalment detingut. Se'l va sotmetre a les proves d'alcoholèmia i de drogues que són preceptives quan un conductor està implicat en un sinistre. Totes dues van donar negatiu. Al mateix temps, la investigació no ha mostrat que hi hagi proves que el vehicle fos conduït de forma temerària o que estigués fent una cursa amb altres cotxes per aquesta carretera. Des del cos s'ha recordat que la conducció temerària no és un delicte directament vinculat a córrer sinó que posi en perill altres persones, tot i que a alta velocitat aquesta possibilitat augmenta de forma exponencial. En aquest cas, no hi ha cap evidència que el conductor hagués posat en perill gent d'altres vehicles o vianants.