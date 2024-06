Confirmada la sanció al carceller que controlava el pati quan es va fugar un pres

Andorra la VellaEl Tribunal Superior de Justícia ha ratificat la sanció al carceller que controlava el pati quan es va fugar un pres. La sanció de sou i feina durant vint dies, fruit de la sentència de la Batllia el febrer de 2023, ha estat confirmada pels magistrats, que coincideixen amb el criteri del primer jutge, que va qualificar de negligent la seva actuació perquè no va fer vigilància visual del pati durant més d'una hora.

La justícia ha identificat diferents elements claus que demostren el seu desistiment de funcions. Està constatat que va baixar de forma conscient la persiana de la finestra que dona a aquest pati, el que li va deixar només amb la perspectiva de les càmeres que retransmetien el senyal cap al seu monitor. Això redueix considerablement l'angle de visió i diversos punts no són visibles a través de la videovigilància. Tot això va facilitar la fugida de l'intern.

L'agent condemnat al·lega, per la seva part, que la resolució sancionadora va arribar fora de temps, ja que va ser dictada després del transcurs de trenta dies que preveu la llei per a les faltes greus. A més considera que no va desistir de les seves funcions, pel fet que aquestes "superaven la simple vigilància del pati d'adaptació". També assegura que no va apreciar una situació d'extrema urgència o de perill.

Uns arguments que el Tribunal Superior han considerat més que insuficients com per desacreditar la sentència inicial de la Batllia. Recorden que aquesta falta està titllada com a "molt greu" i que el termini, en aquests casos, s'estén fins als quaranta-cinc dies i no els trenta als que al·ludeix l'agent.

Pel que fa a la vigilància del pati, la justícia considera provat que era la seva funció fer la vigilància dels patis i que, durant una hora i trenta minuts, aquesta no es va fer de forma visual, ja que el camp de visió de les càmeres no abasta tota la zona, tal com coneixen els funcionaris que hi treballen.