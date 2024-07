Un cotxe bolcat a la C-14 deixa un ferit

Andorra la VellaEls Bombers de Nargó i els serveis d’emergències han dut a terme una nova intervenció arran d’un accident de trànsit ocorregut ahir a la tarda a la carretera C14, al punt quilomètric 169.

Els Bombers de la Seu d’Urgell, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat de Catalunya, i els Mossos d’Esquadra van col·laborar en l’operatiu de rescat. En arribar al lloc de l’incident, es va constatar que un cotxe havia bolcat, fet que va requerir una ràpida intervenció per part dels equips d’emergència.

El conductor del vehicle va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l’hospital de la Seu d’Urgell per rebre atenció mèdica. Els Bombers van procedir a retirar el vehicle accidentat de la via per tal de restablir la circulació amb normalitat.