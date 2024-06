Cremen els braços a un discapacitat després d'obligar-lo a fer un repte de "liar porros"

Andorra la VellaUn jove amb discapacitat es trobava amb una noia que l'acompanyava. Va arribar un grup on hi havia un menor que va proposar una aposta. Havien de 'liar' un porro i qui perdia havia de deixar-se cremar els braços. El grup va forçar el discapacitat, que pateix un menyscabament físic, psíquic i sensorial d’un 62%, a acceptar l’aposta, malgrat la negativa de la noia que acompanyava.

El discapacitat va perdre l'aposta i el menor i els seus amics van obligar-lo a les cremades. La víctima no volia així que el van bloquejar entre el grup d'agressors. El menor el va ruixar de desodorant en els avantbraços i tant el discapacitat com la seva acompanyant intentaven treure'l. No van poder. El menor va calar foc als braços amb un encenedor i la víctima va patir importants cremades.

L'informe hospitalari recull que va patir cremades de segon grau en ambdós avantbraços, havent requerit un tractament mèdic posterior a una primera assistència per la seva curació. Les lesions van durar entre 15 i 21 dies i va patir un dolor important. Els braços li han quedat amb les marques de les cremades.

Com l'agressor és menor en comptes de pena de presó es va fixar deu mesos de control educatiu. Per les conseqüències estètiques i psíquiques de la víctima de l'atac els pares de l'agressor van haver d'abonar 7.500 euros on s'inclou tot el tractament mèdic per a la curació de la víctima de l'atac.