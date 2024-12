En estat crític un infant de 4 anys ferit en l'accident de Porté

Andorra la VellaEl director del gabinet de la Prefectura dels Pirineus Orientals, Ludovic Julià, ha explicat aquest matí que “el balanç” de l’accident d’un autocar espanyol a Porté-Puymoirens no ha variat des d’ahir a la nit. Hi ha dos morts, deu ferits crítics i 35 en urgència relativa. Gairebé la totalitat dels 47 passatgers que anaven en el vehicle que es va estimbar contra una penya en un revolt molt tancat a l’RN320. L’autocar sortia del Pas cap a l’Hospitalet del Llobregat, d’on havia sortit diumenge al matí per a una excursió a Andorra, i tornava a través de França. El sinistre va tenir lloc a les cinc de la tarda.

Julià ha explicat que “hi ha cinc infants” que formaven part dels passatgers ferits en l’accident. Un d’ells, de quatre anys, és en “estat crític i es troba ingressat a l’hospital”. Ha afegit que el xofer també està crític “patint un enfonsament molt greu de la caixa toràcica” a conseqüència de l’impacte.

Gairebé tots colombians

El responsable ha comentat que gairebé tots els ocupants del vehicle eren de nacionalitat colombiana. Hi ha, però un equatorià, un marroquí i un espanyol. Julià ha manifestat que “continua oberta la investigació” sobre els motius del sinistre, encara que els testimonis han coincidit en una fallada dels frens. El xofer, segons aquestes versions, s’hauria estimbat voluntàriament contra el mur per evitar caure pel barranc de l’altra banda de la carretera.

La investigació policial indaga sobre “la freqüència d’aquest trajecte per part d’aquesta companyia i d’aquest xofer”. Ha remarcat que és “una carretera de muntanya i, per tant, amb més risc pels revolts, especialment de nit”. La via no presentava ni gel ni neu.