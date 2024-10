DA contra l'amnistia a BPA

Andorra la VellaEl grup parlamentari demòcrata ha analitzat avui la proposta que els hi van fer arribar els germans Cierco per a una amnistia per a tots els casos judicials relacionats amb BPA. Els consellers han rebutjat de forma absoluta aquesta legislació que comportaria que qualsevol possible delicte relacionat amb BPA no podria ser jutjat ja que s’aplicaria una espècie de llei de punt final.

La proposta va ser tramesa per l’advocat dels Cierco, Xavier Jordana, la setmana passada. El president del grup parlamentari, Jordi Jordana, la va rebre i l’ha comunicat avui a la resta de parlamentaris del grup que dóna suport a Govern. Els consellers, segons fonts properes al cas, consideren inviable aquesta proposta perquè va contra l’ordenament jurídic i atempta contra la separació de poders.