Demanen reduir una condemna de 7 anys i mig per intent d'homicidi

Andorra la VellaLa defensa ha sol·licitat al Tribunal Superior la reducció d’una condemna de 7 anys i mig de presó per intent d’homicidi, argumentant que no hi havia intenció de matar quan l’acusat va apunyalar un amic que intentava mediar en una baralla conjugal al Pas de la Casa.

Segons RTVA, l’acusat va amenaçar la seva dona amb un ganivet després que ella li digués que el deixava, mentre estava sota els efectes de l’alcohol. La fiscalia, per la seva banda, demana que es mantingui la pena, afirmant que l’acusat tenia la intenció de matar, creient que l’amic tenia una relació amb la seva dona, i subratlla que la dona era víctima de violència de gènere.