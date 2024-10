Denúncia a les xarxes pel furt d'una bicicleta a Andorra la Vella

Andorra la Vella"M'acaben de robar la bicicleta de l'aparcament de casa aquesta tarda al centre d'Andorra la Vella, la nova Andorra". "Si la veieu per #Andorra és aquesta, he anat a fer denúncia i em demanen un pressupost, d'on ho trec això ara després de 10 anys?? @andorra_policia hi ha càmeres, però no puc posar denúncia sense pressupost".

Aquests són els dos missatges que ha penjat a les xarxes un usuari que denuncia que li han robat la bicicleta i es queixa doblement. En primer lloc, pel que considera un augment de la inseguretat que imputa a la 'nova Andorra'. En segon terme es queixa dels problemes que la policia li crea per interposar denúncia. Li demanen el valor del bé sostret, però com la bici té deu anys no pot saber en quant està valorada actualment.

El robatori d'aquesta bicicleta al centre d'Andorra la Vella, explicat a través de les xarxes socials, ha derivat en comentaris sobre la pèrdua de seguretat que està experimentant, suposadament, el Principat. Aquest tipus de comentaris estan augmentant de forma molt ràpida, vinculant la menor seguretat al concepte de la 'nova Andorra'.