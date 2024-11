Detenció d'un home amb 'tusi' a la frontera del riu Runer

Andorra la VellaLa Policia ha detingut un home de 26 anys, no resident al país, després que fos interceptat a la frontera del riu Runer a primera hora de la tarda. L'individu viatjava en un autobús de línia regular i, en el moment de la seva entrada al territori, els agents van descobrir que portava en el seu poder 0,9 grams de tusi, una substància que es troba entre les drogues il·legals.

El detingut va ser arrestat per possessió de droga i es va obrir una investigació per determinar les circumstàncies del seu intent d'entrada al país amb la substància prohibida. La Policia continua amb les seves tasques de vigilància i control per evitar l'entrada d'estupefaents i garantir la seguretat ciutadana.