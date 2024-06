Detenen dos nois de 18 anys que pretenien vendre haixix a Encamp

Escaldes-EngordanyLa Policia va detenir la matinada de diumenge a Escaldes-Engordany un noi de 18 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Se’l va controlar en possessió de 10 porcions d’haixix de 29,23 grams en total que estaven embolicades individualment i amb un pes similar, fet que va fer sospitar els agents que podien estar destinades a una possible venda. El mateix arrestat ho va acabar reconeixent durant el control, però va assegurar que l’haixix no era seu. La investigació va permetre detenir el mateix diumenge al migdia a Sant Julià de Lòria el presumpte propietari de la droga, un altre noi també de 18 anys. La intenció era vendre l’haixix a Encamp durant la nit.