Detenen una parella per agredir-se mútuament a Escaldes

Escaldes-EngordanyLa policia va detenir, dimecres a la nit, una dona i un home, turistes de 40 i 38 anys respectivament, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral per haver-se agredit mútuament.

Segons expliquen des del cos d'ordre, els agents van ser requerits des d’un aparcament exterior d’Escaldes-Engordany, on hi havia una dona que havia estat agredida per la seva parella. L’home havia marxat del lloc dels fets en cotxe i va ser localitzat minuts després, també amb lesions.