Detinguda una dona per usurpació d’identitat després de tres anys fugida a Andorra

Andorra la VellaLa Policia d’Andorra ha detingut aquest dimarts al vespre una dona de 35 anys, exresident al país, com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per usurpació d’identitat. La detenció es va produir a Andorra la Vella després que un home reconegués la detinguda al carrer com la persona que l’havia estafat l’any 2021.

Quan els agents li van demanar que es identificés, la dona va presentar una identitat falsa. En realitzar les verificacions pertinents, es va comprovar que s’havia registrat a l’hotel on s’allotjava amb el DNI d’una altra persona. A més, es va trobar en possessió de documentació i targetes de crèdit que no eren seves.

La detinguda, que estava sent buscada des de feia tres anys per una causa judicial pendent vinculada a diverses denúncies per usurpació d’identitat i documentació falsa, havia abandonat Andorra després de les denúncies en el seu moment. A més, la dona tenia ordres de detenció pendents per estafa a Catalunya i l'Aragó, i comptava amb antecedents per delictes similars.