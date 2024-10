Detingut per falsificar experiència laboral

Andorra la VellaLa Policia ha detingut un home de 28 anys, no resident, acusat de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. L'individu ha estat arrestat els darrers dies per haver falsificat certificats d'experiència laboral amb l'objectiu d'aconseguir un permís de residència i treball al país.

Segons les investigacions, l'home hauria alterat documents oficials per aparentar una experiència laboral que no tenia, amb la intenció d'assegurar-se l'accés al mercat laboral andorrà. Aquesta pràctica il·legal vulnera les normes de seguretat jurídica i podria tenir conseqüències greus tant per a l'individu com per a les empreses implicades en els processos de contractació.