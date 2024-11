Detingut un noi de 18 anys que va robar més de 10.000 euros en vehicles

Andorra la VellaLa Policia va detenir, dimecres al matí a Encamp, un noi de 18 anys com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni per furtar diversos vehicles.La investigació, que la Policia va iniciar al setembre arran d’una primera denúncia, ha permès vincular el jove amb el furt, d’almenys, tres cotxes, tot i que els investigadors sospiten que podria estar relacionat amb un quart.

Actuava de nit i matinada en aparcaments privats, tant interiors com exteriors, on buscava vehicles oberts, la majoria dels quals, amb les claus posades. En una de les ocasions, a principis del mes de novembre, va patir un accident i va deixar el cotxe, un tot terreny, abandonat a la Massana. En el moment del sinistre, anava acompanyat d’altres joves.

El mateix dimecres a la tarda, amb autorització judicial, la Policia va efectuar un escorcoll al seu domicili, on va trobar més indicis que l’implicarien en els furts, així com els retrovisors d’un altre vehicle, la desaparició dels quals també s’havia denunciat. Els cotxes sostrets estan valorats actualment en més d’11.500 euros i la reparació del tot terreny amb el qual es va accidentar en superaria els 30.000. A més, al perjudici se li afegeixen altres despeses que fregarien els 900 euros.

El noi, que, a més, no té permís de conduir, ja havia estat investigat quan era menor per altres delictes similars que es van judicialitzar a principis d’aquest any. La investigació pel furt dels vehicles continua oberta.