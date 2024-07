Detingut a Pont de Suert un fisioterapeuta que ha abusat de quatre dones

Andorra la VellaUn fisioterapeuta de la localitat pirinenca de Pont de Suert ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra per presumptes abusos sexuals a quatre pacients com a mínim, segons recull el diari Segre.

La detenció del físio de trenta-vuit anys es va produir aquest dimarts, després de la denúncia que va presentar una de les víctimes. Aquesta declara, juntament amb altres tres pacients, que va rebre tocaments genitals per la seva part a la consulta.

Les investigacions continuen obertes i no es descarta que hi hagi més víctimes, tot i que de moment no s'han presentat més denúncies.