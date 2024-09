Detingut per portar una navalla després d'importunar els clients d'un bar d'Encamp

Andorra la VellaUn bar d’Encamp va avisar perquè un client estava molt begut i estava posant en problemes a altres persones del local. Quan van arribar els agents, l’home encara era a l’establiment, però en el moment que els va veure va intentar marxar. Els agents “van interpel·lar-lo en diverses ocasions a fi que s’identifiqués”, però es va negar. Quan finalment va donar les seves dades verbalment als agents, es va constatar que tenia antecedents per possessió d’arma blanca. Per aquest motiu, els policies van avisar-lo que el registrarien.

Quan li van sol·licitar que mostrés tot el que duia a sobre, es va negar. Els policies van decidir per “les circumstàncies i davant la manca de col·laboració del detingut” que l’havien d’emmanillar “per a la seva

protecció, moment en el qual ha oposat forta resistència que va acabar havent-lo de reduir l terra per tal d’emmanillar-lo amb seguretat”.

Els agents de l’ordre van procedir a l’escorcoll del detingut oi van comprovar que es trobava en possessió d’una navalla catalogada com a prohibida. La portava a la butxaca esquerra del pantaló. Era una navalla de tipus pallaresa amb una fulla de 9 cm de llargada. “Per tal de traslladar-lo fins a les dependències policials, els agents van haver d’arrossegar al detingut fins al vehicle donat que seguia negant-se a col·laborar, així com introduir-lo per la força per aquest mateix motiu”.

Va ser condemnat a tres mesos de presó condicional i 400 euros de multa.