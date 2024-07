Detingut per triplicar la taxa d'alcohol després d'estimbar-se a Sant Julià

Sant Julià de LòriaLa policia ha informat que aquest dimarts, poc després de les cinc de la matinada, un conductor de 23 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Segons expliquen des del cos d'ordre, el conductor va protagonitzar un accident de danys materials en el qual no es va veure implicat cap altre vehicle. Un cop els agents es van personar al lloc dels fets, a Sant Julià, l'home va donar positiu en alcohol amb una taxa de 2,36 grams d'alcohol per litre de sang, és a dir, gairebé va triplicar el límit d'alcohol al volant permès.