Els dos detinguts per furts, a disposició judicial

Andorra la VellaL'home i la dona que han estat detinguts aquest matí com a autors de tres robatoris pels carrers d'Andorra han passat aquesta tarda a disposició judicial. Els dos carteristes, segons ha informat la policia, haurien robat a tres persones que han presentat denúncia davant del cos. A dos d'ells els hi havien furtat el telèfon mòbil amb el mètode de distreure'ls mentre eren al carrer. A una altra víctima li han agafat la bossa de mà. La policia no descarta que hagin tingut lloc més robatoris durant la jornada. El valor total dels furts se situa per sobre dels dos mil euros.

Els carteristes han estat arrestats gràcies al fet que han estat reconeguts per un mosso d'esquadra que no estava de servei i que es trobava al Principat. Els coneixia pels antecedents que tenen a Catalunya per robatoris similars i ha donat un descriptiu a la policia andorrana. Això ha permès que la recerca de diferents patrulles finalitzes amb l'arrest de l'home i la dona.