Detinguts dos homes que caçaven il·legalment des del seu cotxe

Andorra la VellaEl passat dilluns, els Agents Rurals de la Generalitat han interceptat dues persones que caçaven des d’un vehicle i disparaven prop d’una planta de compostatge a la Seu, posant en perill la seguretat dels treballadors de la planta i la fauna protegida de la zona, com milans i voltors, entre altres espècies.

Els Agents Rurals van sorprendre els caçadors in fraganti i els van denunciar per diverses infraccions: caçar en una zona de seguretat, utilitzar un vehicle per caçar, fer ús d’una arma i munició il·legals, i no tenir permís de caça. A més, les autoritats van procedir a decomissar l’arma emprada en aquesta activitat il·legal.