Un deute del pilot Fabio Quartararo a la Batllia

Andorra la VellaLa Secretària Judicial ha informat el BOPA que s'ha obert un procediment d'injunció contra el pilot de MotoGP Fabio Quartararo a petició de la societat Vinyes Patrimonial, SLU. La demanda, registrada el passat 8 de maig de 2024, exigeix que Quartararo resolgui un deute pendent.

Els intents de notificació personal a Quartararo han estat infructuosos, per la qual cosa el tribunal l'ha citat públicament. Quartararo té 13 dies hàbils, a partir de la publicació del present edicte, per pagar el deute, demostrar que ja l'ha pagat, o presentar-se al tribunal per oposar-se al pagament i explicar els motius pels quals no hauria de satisfer totalment o parcialment el deute reclamat.

Si Quartararo no compleix amb alguna d'aquestes accions dins del termini establert, el tribunal procedirà amb l'execució del deute i li imposarà les costes processals.