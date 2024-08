Una discussió familiar deriva en l'agressió d'un jove a la parella de la seva mare a Encamp

EncampUn jove vivia en un pis del Mirador d'Encamp amb la seva mare i la parella d'ella. Un dia poc després del migdia va començar una discussió entre els tres. El to va anar pujant fins que el fill va empentar la parella de la seva mare i va començar a donar-li cops al cap i als braços. La víctima va haver de ser atesa al Servei d'Urgències. Les radiografies van mostrar múltiples contusions internes a conseqüència de la pallissa. El jove tenia problemes amb l'alcohol o les drogues.

El jove va ser detingut i acusat per l'agressió, concorrent la circumstància reductora de la pena per ser menor de 21 anys. Va ser condemnat per un delicte de lesions i un de maltractament dins de l'àmbit domèstic.

La pena va ser de dos mesos d'arrest nocturn condicional. Seguiment d'un tractament de deshabituació a l'alcohol o altres substàncies addictives prop de l'UCA prèvia valoració i si escau seguiment fins a l'alta mèdica, o amb un termini màxim de dos anys. Seguiment del programa de relacions no violentes prop del Govern d'Andorra. Prohibició d'entrar en contacte amb la víctima xxx durant un termini de do anys i una pena de multa de tres-cents (300) euros.