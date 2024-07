Diversos ferits en un accident d'un bus direcció Andorra amb el conductor positiu en cocaïna i alcohol

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra de Trànsit han detingut un home de 55 anys per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues a Prats de Rei, a la comarca de l'Anoia. L'avís es va rebre cap a les nou del matí d'aquest dilluns quan es va tenir coneixement d'un autobús que havia sortit de la via al punt quilomètric 42,8 de la C-1412a. L'autobús cobria la línia entre Barcelona i Andorra per la carretera entre Igualada i Calaf.

Segons ElCaso, en el vehicle hi havia nou ocupants, dels quals cinc passatgers van patir ferides lleus i la resta van resultar il·lesos, incloent-hi també el conductor. L'home va donar positiu en el test de drogues i una taxa d'alcohol de 0,43 mg/l. Per tot això, va ser denunciat penalment i detingut, segons han explicat els Mossos d'Esquadra.

Segons les primeres informacions, el conductor va perdre el control del vehicle i va acabar impactant contra un arbre. Els ferits van haver de ser traslladats pel Sistema d'Emergències Mèdiques a l'Hospital d'Igualada, dos d'ells, i també al CAP d'Igualada i al CUAP de Manresa, els altres ferits. Els Bombers van actuar amb cinc dotacions per poder fer la primera atenció als passatgers i també retirar les maletes de l'interior del vehicle.