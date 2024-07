Dol a la Policia per la mor del gos Cani qui va servir el cos durant dotze anys

Andorra la VellaLa Policia ha anunciat amb tristesa la mort d'El Cani, un gos policia jubilat que va servir amb dedicació i excel·lència en la detecció d’estupefaents des del 2010 fins al 2022.

El Cani va ser un membre valuós del cos policial durant els seus dotze anys de servei, contribuint significativament a nombroses operacions i investigacions. La seva capacitat per detectar substàncies il·lícites va ser fonamental en la lluita contra el narcotràfic al país. "Moltes gràcies, Cani, per tot el que ens has donat. Descansa en pau," ha expressat la Policia en un comunicat.