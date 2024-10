Una dona amenaça amb suïcidar-se si l'exparella no l'ensenya el mòbil

Andorra la VellaUna dona va anar a casa de la seva exparella i li va demanar que li ensenyés el mòbil per veure amb qui estava contactant. L'home es va negar i aquí es va iniciar una discussió. La dona va dir-li que si no li ensenyava el telèfon es llençava pel forat de l'escala per matar-se. La dona ho va intentar, però l'home la va agafar abans que ho aconseguís.

L'home la tenia agafada perquè no es llencés al buit i la dona va intentar deslliurar-se esgarrapant-lo i estirant-li els cabells. La policia va rebre l'avís de l'incident i va portar l'home a l'hospital perquè li fessin cures. La dona, per l'estat com estava, va ser acompanyada al Servei psiquiàtric de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

La dona va ser condemnada a tres mesos de presó condicional i no ingressarà a la presó sempre que no torni a delinquir en dos anys.