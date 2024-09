Una dona australiana serà jutjada pel presumpte homicidi d'un jove francès a Andorra l'any 2016

Andorra la VellaLa Justícia ha confirmat que l'australiana de 63 anys Ichsanna Samba Widhyastuti serà jutjada per la mort del jove francès Florent Grégoire de 28 anys en el moment de la seva desaparició a Andorra el 2016. L'acusació d'assassinat es manté tot i que el cos del jove no ha estat trobat en els vuit anys que han passat des de la desaparició quan la dona tenia 55 anys. La fiscalia considera que hi ha suficients proves per jutjar-la. La Cort d'Apel·lació de Rennes ha confirmat que es jutjarà a l'australiana en els pròxims mesos.

Fa vuit anys que els pares de Florent esperen respostes. Aquest jove informàtic havia iniciat un viatge que el portava a treballar en diferents llocs a canvi de menjar i estada a Espanya. Finalment, va arribar a Andorra i es va allotjar a la pensió Roser d'Escaldes-Engordany. Va avisar els seus pares que tornava a França per assistir al matrimoni d'uns amics, però va deixar de donar senyals de vida des del 12 de setembre del 2012. Unes hores abans havia estat filmat per una càmera a Andorra. Des de llavors no s'ha sabut res més. Va deixar la pensió Roser el 12 de setembre amb un bitllet de bus cap a Tolosa, sense que se sàpiga si el va arribar a agafar.

Entra en escena la sospitosa

L'australiana Ichsanna W. va contactar poc després amb la família de Florent, presentant-se com la seva parella. Els va garantir que el seu fill estava bé. Els pares havien denunciat la desaparició del seu fill i la policia andorrana va deixar de buscar-lo perquè la dona assegurava que estava rebent missatges d'ell habitualment, tot i que no es va poder contactar amb ell. Assegurava que el jove havia marxat d'Andorra i mantenien el contacte per SMS. També va dir que quan el jove havia marxat ella havia vist sang en el lavabo.

La investigació a França, però va demostrar que els SMS presentats per la dona estaven falsificats. Es feia passar per ell i "fins a la data encara no ha donat una explicació de per què ho va fer". En el telèfon de la dona van trobar imatges dels carnets de Florent i de les seves targetes de crèdit i les fotos van ser fetes després que el jove hagués desaparegut. Ichsanna no ha pogut explicar aquesta circumstància. Sense identificació i sense targetes, els investigadors consideren que no té cap sentit que el jove hagués marxat d'Andorra com assegurava la seva presumpta parella.

Buidatge dels comptes corrents

El motiu del presumpte assassinat del jove per part de la dona, que s'hauria desfet del cos, és evident per a la fiscalia. Els comptes bancaris de Florent van ser buidats una setmana després de la desaparició. Milers d'euros van ser retirats del compte i tot apunta que va ser Ichsanna amb les identificacions i targetes del jove.

La dona va poder esquivar la Justícia francesa perquè va marxar del continent. El 2019 va arribar a París i va ser detinguda a l'aeroport Charles de Gaulle. La complicació del cas, perquè mai s'ha trobat el cos, ha fet que fins ara no sigui definitiu que serà jutjada.