Una dona intenta entrar al país després de ser expulsada i l'arresten

Andorra la VellaLa policia ha comunicat que una dona ha estat detinguda aquesta setmana per haver incomplert l'ordre d'expulsió administrativa que s'acostuma a aplicar en substitució d'una pena de presó o després d'haver-la complert. La dona, de 35 anys, es trobava al centre penitenciari i una patrulla la va traslladar cap a la frontera del Riu Runer per fer efectiva l'expulsió fixada per la Justícia.

Els agents la van deixar en el punt fronterer i la dona va passar cap a Espanya. Hores després, però va ser novament detinguda a la frontera. L'arrest va tenir lloc quan la dona estava intentant entrar de nou al Principat. I se l'acusa de l'incompliment de l'ordre de foragitament amb prohibició de tornar al Principat durant uns anys.