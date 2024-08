Una dona es nega a denunciar la parella després de patir una agressió a un hotel

Andorra la VellaUna parella de turistes estaven allotjats a l'Hotel Sant Jordi d'Andorra la Vella situat a Príncep Benlloch. Concretament, a l'habitació 602. Es va iniciar una discussió entre tots dos que estaven casats. La confrontació va anar pujant de to fins al punt que altra gent de l'hotel es va adonar.

L'home va perdre el control i va posar la seva dona damunt del llit. La va immobilitzar posant-se damunt i agafant-la pels cabells. Li va donar diferents bufetades a la cara mentre li cridava "porqué me has hecho ésto hija de puta".

La policia va intervenir perquè va ser avisada del que estava passant. Quan els agents van fer la intervenció van constatar que la dona no volia denunciar ni les agressions ni els insults. Com hi havia proves, l'home va ser arrestat i portat davant de la Batllia per a un judici ràpid per ordenança penal. Va ser condemnat per maltractament domèstic a quatre mesos de presó condicional.