Enric Casadevall investigat per prevaricació en l'adjudicació d'una plaça administrativa

Andorra la VellaL'expresident del Consell Superior de Justícia, Enric Casadevall, ha estat processat per prevaricació arran d'una contractació realitzada durant la pandèmia. El cas es remunta a l'any 2020, quan el sector judicial es va veure afectat per la crisi sanitària i va experimentar una greu falta de personal. En aquest context, es va produir una contractació d'un lloc administratiu que, segons les investigacions, podria haver estat irregular.

El Tribunal de Comptes va ser l'encarregat de posar en evidència les irregularitats en el procés de contractació, en detectar que la persona que va aconseguir el lloc administratiu no complia amb els requisits mínims establerts, concretament la nota mínima exigida per accedir a la plaça. Aquest fet, que inicialment podria haver passat desapercebut a causa de la gran necessitat de personal, ha donat lloc a una acusació de mala praxis en el procés de selecció.

A partir d'aquest informe del Tribunal de Comptes, la Batllia va iniciar una investigació per aclarir els fets i determinar si va existir un tracte preferent o decisions irregulars en l'adjudicació d'aquesta plaça administrativa en un moment crític per a la justícia a Andorra. La investigació també està analitzant si l'expresident del Consell Superior de Justícia va actuar de manera conscient per beneficiar algú sense complir els requisits establerts.