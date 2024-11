Intenta entrar al país en autobús amb més de 100 grams de marihuana

Andorra la VellaAgents de policia van fer un control a un autobús de servei públic que venia de Barcelona i que travessava la frontera. Els agents van sentir “flaire de marihuana” que provenia del seient al mig del vehicle ocupat per un jove.

Els policies van fer baixar el jove que portava una motxilla. En l’escorcoll els agents van trobar que el jove portava dos grams de marihuana a les butxaques. Dins de la motxilla hi havia dos embolcalls. En total, cent grams més del mateix estupefaents.

Compra a Barcelona

El jove va explicar que havia comprat el producte a Barcelona i que l’havia pujat a Andorra per a consum propi. El fet de travessar la frontera amb la marihuana va comportar que se l’acusés d’un delicte menor d’importació de droga tòxica com cànnabis o similar.

La condemna va ser de quatre mesos i mig de presó provisional i una multa de 400 euros. Si durant dos anys no torna a delinquir no hauria d’ingressar al centre penitenciari de la Comella per complir la pena.