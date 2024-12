Enxampada una resident a la frontera amb cocaïna després d'anar al Mercadona de la Seu

Andorra la VellaUna dona resident a Encamp entrava a Andorra conduint el seu Hyundai quan va ser aturada a la frontera per la policia andorrana. Els agents van fer un registre i li van trobar dos embolcalls de cocaïna que portava amagats a la cintura i 0,6 grams de marihuana. La dona va acceptar que la marihuana era per al seu consum perquè va reconèixer que fuma cada dia una cigarreta amb aquest estupefaent. En la seva declaració, però assegurava que la cocaïna l'havia pujat per encàrrec del seu company de pis a Encamp.

La història de la dona és que havia baixat a Andorra amb el seu fill i la parella d'ell per comprar al Mercadona. El seu company de pis li hauria dit que, ja que baixava li podia pujar dos grams i mig de cocaïna. Els van encarregar a un bar de la Seu d'Urgell. Mentre els dos joves feien la compra al Mercadona, la dona hauria anat fins al bar per recollir l'encàrrec.

La dona marxa del país abans del judici

La declaració de la dona va provocar que la policia anés a buscar al seu company de pis que va negar rotundament tenir res a veure amb la cocaïna que li havien trobat a la dona. Una de les suposades 'proves' de la versió de la dona era que mentre era a la Seu havia estat intercanviant trucades amb el seu company de pis. L'home, però va negar que les trucades tinguessin cap relació amb la droga. El fill de la dona va declarar que no tenia ni idea del que havia estat parlant la seva mare per telèfon.

La fiscalia no va poder provar que l'home hagués trucat al bar en qüestió. I es va lliurar definitivament per dos factors. El primer fa referència a uns àudios on es constatava l'odi de la dona envers el seu company de pis. El segon és la incompareixença de la dona a la vista. Va marxar d'Andorra abans del judici i va ser jutjada en rebel·lia. Per tant, no va poder ratificar la seva declaració i el company de pis va quedar lliure de culpa.

La dona va ser condemnada a un any de presó provisional i una multa que com va marxar i sembla que no tornarà difícilment es facin mai efectius.