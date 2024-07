Enxampat a l'aeroport de Tànger un home en recerca i captura per la justícia andorrana

Andorra la VellaLa policia de l’aeroport de Tànger ha detingut un nacional espanyol buscat per la Interpol ja que estava en recerca i captura per part de la Justícia andorrana. L’home, de 44 anys, ha estat arrestat quan ha passat el control de passaports a Tanger. Venia en un vol provinent d’Espanya i quan ha presentat el passaport ha saltat l’avís d’Interpol conforme estava en recerca i captura per tràfic d’estupefaents.

L’home havia estat condemnat a presó ferma a Andorra per la seva implicació en una xarxa criminal especialitzada en el tràfic de cocaïna, èxtasi, i metamfetamina entre Espanya i Andorra. També és responsable del blanqueig de capitals provinents del narcotràfic.

Després de ser detingut va ser portat a Rabat, la capital marroquina, per ser entregat al centre de la Interpol. S’ha notificat la detenció a Interpol Andorra i s’iniciaran els tràmits per a l’extradició.