Enxampats a Poitiers amb més de 1.000 cartons de tabac andorrà

Andorra la VellaEl passat 27 de novembre va tenir lloc la intercepció d'un vehicle carregat amb 1.034 cartons de tabac de la marca Philip Morris procedents d'Andorra, segons informa Francebleu. Segons el relat de la direcció regional de duanes de Poitiers, un segon vehicle va tractar d'impedir que les autoritats els enxampessin fent maniobres a la carretera, tot i que no se'n van ensortir i van acabar fugint cap a un atzucac. Els dos individus implicats van ser condemnats la setmana passada per contraban i per desobediència a un any de presó per a un d'ells, que era reincident, i a 10 mesos de suspensió per a l'altre. Tanmateix, han de pagar una multa de 124.000 euros.