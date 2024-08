Els enxampen amb cocaïna i es defensen dient que celebraven un aniversari

Andorra la VellaAgents de policia que patrullaven pel carrer de la Llacuna van veure dos joves que estaven agenollats i amagats dins de l’entrada d’un portal. Un d’ells estava manipulant una targeta PK d’aparcament damunt del telèfon mòbil. L’altre tenia un bitllet de cinc euros en forma de ‘rul·lo’ per poder esnifar.

Els dos joves van ser controlats pels agents i van dir que no portaven res il·lícit a damunt. L’escorcoll va permetre constatar que un dels joves portava un embolcall a la butxaca del pantaló. Contenia una pols blanca i els joves van acceptar que es tractava de cocaïna i que havien vingut els dos al portal per consumir una ratlla cadascú per celebrar el seu aniversari.

La droga trobada eren 0,7 grams que el test va confirmar com a cocaïna. Van ser condemnats a un mes d’arrest nocturn i 500 euros de multa.