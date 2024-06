Enxampen un home sota arrest domiciliari al centre d'Andorra la Vella

Andorra la VellaUn home va ser condemnat a una pensa d'arrest domiciliari durant dos mesos. S'havia d'estar al seu domicili d'Encamp. L'home, segons recull l'aute judicial, és un delinqüent habitual conegut abastament per la policia. El primer dia de l'inici de l'arrest va sortir i va ser controlat per la policia i va tenir una nova condemna a través d'una ordenança penal pel trencament de l'arrest domiciliari.

Només cinc dies després l'home va tornar a sortir de casa i aquest cop va desplaçar-se a la plaça del Poble d'Andorra la Vella, possiblement no el millor lloc per passar desapercebut. Com ja era conegut de la policia va tornar a ser controlat i portat davant de la Justícia.

De la primera desobediència va sortir relativament ben parat, però no del segon. La reincidència del delicte en només sis dies i el fet que sigui un delinqüent habitual amb antecedents van ser la clau perquè la batlle l'enviés a la Comella per complir tres mesos de presó ferma.