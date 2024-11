Enxampen dos lladres de cable de coure a Bellver de Cerdanya

Andorra la VellaAgents de la Guàrdia Civil de la Seu d'Urgell ha detingut a Bellver de Cerdanya dos homes, de 23 i 32 anys i de nacionalitat romanesa, com a presumptes autors d'un robatori de coure. Segons ha comunicat el Ministeri de l'Interior i recull Ràdio Seu, els arrestats van ser sorpresos en un control al peu de carretera N-260, a l'entrada principal de la població cerdana, quan portaven al maleter més de 400 quilos de cable de fil telefònic i no disposaven de cap document que acredités d'on l'havien obtingut.

Aquest diumenge passat a les 7 del vespre, membres de la Secció Fiscal i de Fronteres de la Seu havien instal·lat a Bellver un punt de verificació de vehicles. En aquell moment van observar que un dels cotxes que venia en direcció cap a ells intentava girar cua i per, si eren detectats, emprendre la fugida. Llavors es va encetar una persecució que van permetre impedir que fugissin. Tot seguit es va ordenar als dos ocupants que baixessin del vehicle, un Renault Laguna amb matrícula espanyola, i es va encetar una inspecció de l'automòbil

Els agents van observar que a la part de darrera del cotxe hi havia una una manta que tapava una gran quantitat de cables de coure de telefonia, que estaven enrotllats. També es va trobar cables d'aquest mateix material a dins el maleter. Es va comptabilitzar que hi havia fins a 407 quilos de cable de coure, de diferents pesos i volums, valorat en uns 2.400 euros. Quan es va preguntar als ocupants per la procedència dels cables, cap dels dos no va poder demostrar que l'haguessin adquirit de manera legal, per la qual cosa van ser detinguts per un suposat delicte de robatori de coure.

Denunciats diversos robatoris de coure els darrers dies

Els dos homes van ser traslladats a dependències policials a la Seu d’Urgell, on després d'instruir les diligències oportunes han estat posats a disposició judicial al Jutjat d'Instrucció número 1 de la capital urgellenca. El gènere intervingut s'ha posat a disposició del mateix jutjat, mentre que la Guàrdia Civil continua les gestions per esclarir els fets i la procedència del material. En aquest sentit, els darrers dies s'havia rebut avisos de diversos robatoris de cable de coure a l'Alt Urgell i la Cerdanya.