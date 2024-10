Esllavissada a l'N-145 obliga a adaptar un pas alternatiu

Andorra la VellaAquesta tarda, la circulació a l’N-145, a l’altura del punt quilomètric 3 a Valls de Valira, s’ha vist notablement afectada per esllavissades que han obligat a establir un pas alternatiu. Els serveis d’emergència han confirmat que les esllavissades s’han produït en ambdós sentits de la carretera, provocant congestió i retencions significatives a la zona.

El trànsit s’ha desviat cap a un punt de pas alternatiu ubicat entre els quilòmetres 4.5 i 2, on els vehicles es veuen obligats a reduir la seva velocitat i a seguir les indicacions dels agents de trànsit. A les 18:14 hores, les autoritats han emès un avís a la població per tal que eviten la zona si és possible, atesa la situació.

L’afectació a la circulació ha provocat una acumulació de vehicles i s’estima que les retencions podrien perllongar-se si les condicions meteorològiques no milloren. Els serveis tècnics estan treballant per avaluar la situació i realitzar les tasques de neteja necessàries per restablir el trànsit amb normalitat.