Espantats per l'alarma, avorten el robatori d'una oficina bancària

Andorra la VellaDos homes en estat d’embriaguesa van forçar la porta de tres sucursals bancàries i un establiment comercial i només es van endur un altaveu de la botiga. Res de les tres oficines financeres. Els dos homes van entrar a dos quarts de tres de la matinada en una oficina bancària del carrer del Fener d’Escaldes. Van forçar la porta, però van fugir en veure un vigilant de seguretat i perquè es va activar l’alarma. En aquesta acció van quedar les empremtes d’un dels individus en el vidre i va poder ser identificat posteriorment.

A les 3.22 de la mateixa matinada, van forçar la porta d’una oficina bancària de la plaça Rebés on teòricament no es van emportar res perquè va sonar l’alarma. I pocs minuts després van intentar entrar en una sucursal de l’Avinguda Príncep Benlloch. Anteriorment, poc abans de la mitjanit haurien forçat la porta d’un establiment comercial d’on es van emportar un altaveu.

L’home que va ser identificat per les empremtes va acabar sent detingut, mentre que l’altre no va ser capturat. A les imatges de les càmeres s’observava com els dos homes anaven visiblement beguts.

Un relat confús

El relat de com es va desenvolupar la nit és confús, però teòricament pels testimonis que els van veure aquella nit, no va tenir massa sentit. Abans de la mitjanit nit roben un altaveu d’una botiga. Se’n van a un bar a beure i porten l’altaveu. Després marxen a la casa on vivien els dos. Deixen l’altaveu i surten per començar un periple d’intentar entrar en oficines bancàries. Es posen buffs a la cara perquè les càmeres no els reconeguin.

En la primera oficina que forcen la porta es troben un vigilant i sona l’alarma. Fugen. Poc després entren en una segona on també forcen la porta. Torna a sonar l’alarma i marxen. A la tercera, pocs minuts després, intenten forçar l’entrada, però torna a sonar l’alarma, sense que poguessin entrar.

L’arrestat va ser condemnat a un any de presó, dels quals dos mesos els va haver de fer a la Comella i els altres deu se’ls commutaven per set anys d’expulsió.