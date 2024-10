Un exagent de la Policia assetja durant mesos una família per venjar-se

Andorra la VellaUna família va ser assetjada durant 10 mesos per un antic company de l'institut del pare amb qui no havien tornat a veure's. L'home és un expolicia que va ser expulsat del cos per haver furtat material del magatzem. L'assetjament va tenir lloc durant el 2010 i el 2011 i la família, que va presentar múltiples denuncies, va viure un calvari. El pare, la mare i els dos fills van rebre més d'una desena de cartes amb injúries. A banda, hi va haver cartells insultants al seu bloc i els van posar, per exemple, excrements de gos a la porta del pis on vivien. També va posar cola al pany. La família va estar denunciant els fets fins que l'expolicia va ser identificat pels seus antics companys.

L'home ha estat jutjat dilluns. La fiscalia creu que s'ha provat que l'home va intentar estrènyer lligams amb la família i que, en no sortir-se'n, es va venjar. El 2012 ja havia estat condemnat per fets similars. Per això la fiscalia demana 4 anys de presó condicional i tractament psicològic. La defensa reclama que no ha de tenir responsabilitat penal i que ha de seguir tractament mèdic perquè el processat té trastorn obsessiu compulsiu i trastorn d'espectre autista i per a ell era un joc, "una manera de relacionar-se". L'advocat defensor assegura que té un trastorn d'ordre compulsiu i trastorn d'espectre autista, segons ha recollit ATV, i que era la seva manera de relacionar-se.