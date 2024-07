Dos excursionistes traslladats a l'Hospital amb helicòpter

Andorra la VellaBombers han realitzat dos rescats aquest dilluns a la tarda per rescatar a dues persones que han resultat ferides mentre feien rutes a la muntanya. Els rescats s’han dut a terme prop de Segudet i Arcalís.

Segons l’Hospital s’ha hagut de mobilitzar un helicòpter per assistir a un excursionista a Segudet i, poc després, a un altre a Arcalís. Les dues persones presentaven ferides de caràcter lleu i, després de ser ateses in situ, han estat traslladades a l’hospital per a una revisió més exhaustiva.