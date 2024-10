Experts asseguren que el judici del cas CBD "va ser un espectacle"

Andorra la VellaEl judici pel cas del CBD a Andorra, on la fiscalia demana més de cinc anys de presó per tràfic de drogues a un jove resident de 30 anys, ha generat una forta polèmica. Josep Antón Sánchez, director del Centre de Cànnabis Medicinal de Catalunya (Medcan), qui va assistir com a observador, ha qualificat la vista com “una farsa” i “un espectacle” mai vist abans.

Segons Sánchez, el tribunal “s’ha passat prejutjant”, i ha criticat durament l’actitud de la fiscalia, afirmant que “s’ha passat mitja sessió mirant el mòbil”, mentre que la presidenta del tribunal “menjava i feia ganyotes amb l’olor de la mostra”, referint-se al CBD que es va presentar com a prova. “És una flor, això és normal”, ha assenyalat.

Sánchez ha afegit que el tribunal no ha pogut fer front al pes dels testimonis, destacant la declaració d’una notària que va confirmar l’existència de flors de cànnabis a Andorra i una doctora de la presó que va defensar l’ús del CBD en certs medicaments. A més, va posar èmfasi en el testimoni de Marc Magallón, un representant del Ministeri de Salut, qui va afirmar que “era evident que la mostra no era CBD”.

El cas del jove, que ha passat més de 13 mesos en presó preventiva després de ser detingut a la frontera amb 500 grams de CBD, ha generat moments de tensió durant el judici. Diversos comerciants de productes de CBD presents a la vista es van assabentar que estan sent investigats per la venda de substàncies que podrien ser considerades prohibides a Andorra.

Segons RTVA, el tribunal va advertir els testimonis que les seves declaracions sobre la possibilitat d’adquirir CBD a Andorra podrien ser autoinculpatòries, provocant inquietud tant entre els comerciants com entre els testimonis.