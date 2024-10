Els experts continuen estudiant l'origen de la fuita de gasoil

Andorra la VellaContinuen les investigacions per indagar com s'ha produït el vessament d'hidrocarbur al riu Valira. De moment es desconeix d'on prové la fuita, tot i que els tècnics del departament de Medi Ambient treballen des d'aquest matí per identificar-ne l'origen. En aquests moments els bombers treballen sobre el terreny per minimitzar l'impacte de la fuita. El servei d'emergències de bon matí han instal·lat elements per retenir el vessament i que no s'escampi riu avall. Aquests elements s'han col·locat a la zona on hi ha el pont de la Tosca i serveixen de presa.