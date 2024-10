Expulsada del país després de colpejar a la cara d'altra persona amb una ampolla

Andorra la VellaUna jove es trobava a la discoteca Kapital d’Andorra la Vella i va tenir un enfrontament amb una altra noia. Els fets van tenir lloc a les tres del matí. L’enfrontament va derivar en què la primera va colpejar amb una ampolla de cervesa a la cara de la segona. L’incident va provocar la intervenció dels membres de seguretat que van acabar avisant la policia perquè la víctima tenia el llavi trencat i sagnava.

La noia agredida va haver de ser traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. L’informa mèdic va dictaminar que patia una ferida incís-contusa al llavi superior que “ha requerit un punt de sutura”.

L’agressora va ser condemnada com a autora responsable d’un delicte major de lesions amb perill de causar la mort o lesions més greus. La pena eren vuit mesos de presó ferma, però va ser substituïda per l’expulsió del Principat d’Andorra per un període de cinc anys.