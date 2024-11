Expulsada del país per traficar amb cocaïna

Andorra la VellaUna ha rebut l'ordre d'expulsió durant deu anys per part del ministeri de l'Interior. Havia estat condemnada per "un delicte major de tràfic il·legal de droga tòxica cocaïna, en la seva modalitat d’importació i transport". La pena va ser de dos anys de presó ferma, dels quals vuit mesos a complir en el Centre penitenciari. La dona va recórrer l'expulsió durant una dècada entenent que la mesura "és desproporcionada", ja que "no transportava una gran quantitat de droga ni té altres antecedents penals".

El ministeri de l'Interior considerava, com en altres supòsits similars, que l'expulsió no ofereix dubtes. Indica que "els fets acreditats en el procés són suficients per considerar que existeix un risc per a les persones, els béns i per a l’ordre públic, derivat de la permanència de la interessada en el territori andorrà".

El ministeri destacava que la dona no podia al·legar un arrelament a Andorra quan no resideix al Principat. Tampoc havia disposat mai de la "pertinent autorització administrativa per fer-ho, ni hi desenvolupa cap activitat laboral".

La dona va recórrer la pena de deu anys d'expulsió i la Justícia li va reduir a vuit. Pretenia que encara li reduïssin més, però en segona instància s'han mantingut els vuit anys. A efectes pràctics mai podrà demanar la residència al Principat perquè amb penals sempre es rebutja la petició.