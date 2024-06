Expulsat cinc anys malgrat tenir una filla menor al país

Andorra la VellaGovern va decidir l'expulsió d'un resident amb múltiples antecedents i conducta "antisocial", tot i tenir una filla andorrana. Ja se l'havia advertit que seria expulsat si continuava cometent delictes entre els quals hi ha de maltractament domèstic. La decisió es va prendre perquè el ministeri de l'Interior entenia que la "permanència de l'interessat a Andorra representa un risc real perca la seguretat de les persones i l'ordre públic, com es desprèn de la seva reiterada conducta antisocial i l'existència de nombrosos antecedents policial i penals, entre d'altres per lesions i maltractaments en l'àmbit domèstic, així com una prèvia advertència d'expulsió".

El punt més important era la doctrina que seguirien els tribunals respecte del fet que l'home té una filla andorrana que viu al Principat. En primera instància la Batlia va decidir que l'expulsió estava justificada, malgrat la presència a Andorra d'una filla menor d'edat. La noia "es troba sota la guarda i custòdia de la seva mare, i no consta intensitat en la relació" entre pare i filla.

L'home va recórrer contra la sentència al Tribunal Superior entenent que "ja va ser objecte d'una advertència d'expulsió, per la qual cosa (a l'hora de valorar els antecedents per a l'expulsió) no es poden tenir en compte els fets succeïts amb anterioritat a l'advertència". Apel·lava també que "la sentència no ha valorat adequadament el contingut de l'informe pericial i dels emesos pel Ministeri Fiscal en el marc del procés de separació de l'interessat, que posen de relleu una millora del seu comportament". I el punt clau: "l'expulsió perjudicaria la seva filla menor d'edat, que quedaria afectada quant al règim de visites i a la pensió que abona el recurrent".

L'home ha ratificat l'expulsió tenint en compte que "la dada més rellevant a aquests efectes és la presència a Andorra d'una filla menor d'edat del recurrent, de nacionalitat espanyola. Ara bé, com posa de relleu la sentència apel·lada, la menor està sota la guarda i custòdia de la seva mare, i no consta el grau de relació que manté l'interessat amb la mateixa. De fet, encara que en el recurs s'invoca el contingut de diversos informes que consten al procediment de separació, que ha tingut en compte el Ministeri Fiscal i que reflecteixen una millora en la seva conducta. Aquestes conclusions es contraposen amb l'informe que també consta a les actuacions, segons el qual hi hauria una manca d'implicació del recurrent amb la menor, que seria suplerta pels seus familiars. L'interessat no altera els seus hàbits d'anar al gimnàs un cop acabada la jornada laboral i fins a les 21 hores. En aquestes circumstàncies, no es pot considerar que la mesura d'expulsió sigui desproporcionada, tenint en compte els nombrosos antecedents del recurrent".