FCC va pagar més de 6 milions en suborns a través de BPA

Andorra la VellaFomento Construccions i Contractes (FCC) va abonar a través de BPA 6,5 milions d’euros a l’advocat Mauricio Cort per a suborns i aconseguir a garantir-se contractes d’obres públiques Llatinoamèrica. Els diners es va destinar al pagament de “comissions il·lícites”.

La constructora FCC va contractar des de 2010 els serveis del lletrat espanyol, de 54 anys i nacionalitat panamenya, Mauricio Cort que es va fer amb set adjudicacions d’obra pública per valor de 434 milions a Panamà, Nicaragua, El Salvador i Costa Rica.

La policia andorrana, on Cort és investigat per un presumpte delicte contra l’administració de justícia, han acreditat que el lletrat va percebre -almenys- 6,5 milions d’FCC en dos comptes de BPA. Un portaveu de la multinacional espanyola va declinar valorar la informació publicada per ElPaís.Hi ha un contracte datat el 28 d’abril de 2010 entre un presumpte testaferro de Cort i el director per a Llatinoamèrica de FCC, Eugenio del Barr. Anomenat “declaració d’intencions”, el document comprometia a la multinacional espanyola al pagament d’una comissió del 4% a l’advocat per les obres aconseguides a Panamà, Costa Rica, El Salvador i Nicaragua.

Societats pantalla

L’advocat subornador va posar com a titulars dels seus comptes en la BPA les societats instrumentals de Montevideo (l’Uruguai) Neecel Corp i Arades del Plata, en la qual va figurar com a testaferro del lletrat Juan Carlos Siekavica. Cort va ingressar al banc dels Cierco tres milions de comissions d’FCC procedents de tres societats pantalla mexicanes. I va cobrar 3,5 milions més a BPA d’una transferència emesa des de l’United Mizhari Bank de Zuric (Suïssa).

Els investigadors emmarquen aquesta última transacció en un suposat contracte d’assessoria entre Cort i FCC que va emmascarar un servei “d’intermediació” amb el govern panameny per a afavorir a la multinacional espanyola en “diverses adjudicacions d’obra”. Entre 2010 i 2014, es van subornar per obtenir concessions d’obra pública als governs de Ricardo Martinelli (Panamà), Daniel Ortega (Nicaragua) i Mauricio Funes (El Salvador).

“Tots els indicis localitzats durant la nostra recerca reafirmen la tesi que Cort feia de pont per a canalitzar fons que presumiblement anaven destinats a pagar comissions il·lícites”, assenyala l’informe policial.

Després de fitxar l’advocat, la multinacional espanyola va aconseguir projectes a Panamà com l’Hospital Luis Chicho Fábrega (127 milions), la seu electoral (27,6) l’accés del cauce del Pacífic del Canal (187) –en consorci amb les signatures ICA i Meco— o la rehabilitació del pont Centenari (27,6). També va ser beneficiària a Nicaragua l’execució del complex judicial central de Managua (13,8), el tram cinc de la carretera Longitudinal Nord d’El Salvador (31,2) i la remodelació de la ruta nacional tres de Costa Rica (19,7).

Condemnat per subornador

Mauricio Cort va ser condemnat en 2018 per un tribunal de Panamà a 48 mesos de presó per actuar com a intermediari en l’abonament de comissions il·legals de Odebrecht, la constructora brasilera que va perpetrar la major xarxa de suborns d’Amèrica. Cort va cobrar a BPA 7,4 milions de la constructora brasilera Odebrecht amb el mateix objectiu. Odebrecht, condemnada en el pagament de suborns a dirigents i funcionaris d’una desena de països d’Amèrica, pagava els suborns a través de les societats pantalla Aeon Group i Klienfeld. “Els diners es va destinar al pagament de suborns a polítics i membres de governs llatinoamericans, entre els quals hi ha persones pròximes a l’expresident de Panamà Ricardo Martinelli (2009-2014)”.