Ferida crítica en ser arrossegada pel riu Garona a la Val d'Aran

Andorra la VellaUna dona ha resultat ferida crítica aquest dijous després que ha estat arrossegada pel corrent del riu Garona i s'ha ofegat. Tal com recull Ràdio Seu, els fets s'han produït a mig matí al municipi aranès de Les.

Segons han informat els Pompièrs d'Aran, la víctima de l'ofegament és una monitora que treballava per a un grup que estava fent activitats vora el riu. En aquest tram de la Garona el cabal es regula al llarg del dia per a la pràctica d'esports d'aventura com el ràfting, i segons les primeres informacions la noia s'ha vist sorpresa per una crescuda d'aquest cabal, que l'ha arrossegat riu avall.

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius dels Pompièrs i del Servei d'Emergències Mèdiques. Després de rescatar la dona, un helicòpter del SEM l'ha traslladat en helicòpter a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.