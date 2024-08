Ferida en ser impactada per un canó de confeti a la cara durant les festes d'Encamp

Andorra la VellaUna dona ha resultat ferida durant la matinada de dijous al ball de la festa major d'Encamp, després de rebre l'impacte d'un canó de confeti a la cara. Així ho confirma el cònsol menor Xavier Fernàndez en declaracions que recull RTVA, que també explica que la dona es troba a l'hospital després de ser atesa en primera instància pel servei d'urgències.

Des del comú aclareixen que ha estat un accident, però que encara no tenen clar com s'han produït els fets en una festa que s'ha celebrat al complex sociocultural d'Encamp.

La policia, per la seva part, investiga el succés per valorar si hi ha possibles negligències.