Ferit un conductor implicat en un accident a Sant Julià

Andorra la VellaUn accident de trànsit a la CG-1 a Sant Julià ha implicat dos turismes, un amb matrícula espanyola i l’altre amb matrícula del Principat. El conductor del vehicle andorrà, un home resident de 21 anys, ha resultat ferit. Els serveis d’emergència han acudit ràpidament al lloc dels fets per atendre el jove i traslladar-lo a l’Hospital de Meritxell. Les autoritats estan investigant les circumstàncies de l’accident per determinar-ne les causes.

Segons el departament de Mobilitat ha informat les 17:36 hores a través de les xarxes socials que ha tingut lloc un accident a Sant Julià. El sinistre vial, segons exposen, estaria provocant densitat en el trànsit al centre de la parròquia, a la CG1 en sentit sud. De moment, es desconeixen les implicacions de l’incident.